Абызов выразил сожаление, что Росгидромет не хочет предоставлять открытые данные

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов обратил внимание на нежелание Росгидромета предоставлять открытые данные. Об этом он сообщил на церемонии награждения победителей II Всероссийского конкурса "Открытые данные РФ", которая прошла в Москве.

По его словам, в настоящий момент большое количество ведомств активно принимают участие в работе по предоставлению открытых данных. При этом есть "ряд ведомств, с которым продолжаются многочисленные позиционные бои", сказал Абызов.

"Надеюсь, мы подходим к концу этих боев с Росгидрометом, который упирается... А почему? Потому что научился за эти годы, не самые простые, продавать эту информацию на рынок", - сообщил Абызов. Он добавил, что необходимо на нормативном уровне закрепить определенные "принципы и правила, чтобы таких ситуаций избежать".

Типовой перечень информации, которую рекомендуется публиковать в интернете органам власти различных уровней, был утвержден в апреле 2016 года Советом по открытым данным под председательством министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. К таким данным относятся схемы размещения рекламных конструкций, информация о программах капитального ремонта, маршрутах общественного транспорта, тарифах, а также другие сведения.