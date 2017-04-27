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Бизнесмен Игорь Чайка изучает возможность строительства санатория в Крыму

Экономика и бизнес
27 апреля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По словам бизнесмена, он также изучает возможность развития существующего санаторно-гостиничного комплекса

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Предприниматель Игорь Чайка изучает возможность заняться строительством нового санаторно-гостиничного комплекса в Крыму или развитием существующего. Об этом бизнесмен рассказал в интервью ТАСС.

Интервью

Предприниматель Игорь Чайка

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"Мы действительно изучаем ряд объектов для покупки в Крыму: либо действующего санатория, либо участка под строительство с нуля", - сказал он.

При этом наиболее "проработанным" объектом является санаторный комплекс "Зори России" в Ялте, отметил бизнесмен. Сейчас объект находится в собственности государства.

"Это государственная собственность, принадлежит управделами президента. Мы подали документы на регистрацию компании в Крыму, и эта компания в ближайшее время направит в адрес уполномоченного органа письмо с предложением о продаже либо совместном развитии данного комплекса", - отметил Чайка.

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