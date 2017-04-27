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Total заинтересована в участии в СПГ-проектах на Ямале и Гыдане

Экономика и бизнес
27 апреля, 17:48 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания заинтересована в привлечении зарубежных партнеров в СПГ-проекты

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Французская нефтегазовая компания Total, являющаяся партнером российской "Новатэк" в проекте Ямал СПГ, заинтересована в участии и в других СПГ-проектах российской компании на полуостровах Ямал и Гыдан, в том числе в "Арктик-СПГ-2". Об этом в ходе телеконференции с инвесторами заявил финансовый директор компании Патрик де Ля Шевардье.

"Расширение проекта Ямал СПГ на полуострове Ямал - конечно, мы заинтересованы. Total и "Новатэк" сотрудничают сейчас, и мы, конечно, заинтересованы в дальнейшей разработке СПГ-проектов в этой части мира", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересована ли компания участвовать в проекте "Арктик СПГ-2".

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что "Новатэк" заинтересован в привлечении зарубежных партнеров в СПГ-проекты, особенно из стран, где есть рынок сбыта этой продукции. В качестве примера он приводил проект "Ямал-СПГ", в котором, помимо французской Total и китайских компаний, задействовано 15 стран.

"Новатэк" рассматривает возможность строительства нового завода СПГ на полуострове Гыдан - "Арктик СПГ-2". Газ для сжижения будет поступать с Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения. Начало строительства завода по сжижению планируется на 2018 г. Запуск первых мощностей "Арктик-СПГ - 2" состоится уже в 2022-2023 гг. Капитальные затраты в строительство завода могут составить около $10 млрд.

Запасы месторождений проекта по категории C1 и C2 компания оценивает в 1,2 трлн куб. м газа и 50,5 млн т жидких углеводородов.

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