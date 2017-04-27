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Путин отметил возобновление роста товарооборота РФ с Японией

Экономика и бизнес
27 апреля, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Объем накопленных японских инвестиций в РФ в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годов на $0,4 млрд

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Японией перешел от падения к росту, вырос также объем японских инвестиций в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Отрадно, что после определенного спада начала выправляться ситуация в сфере экономического сотрудничества. В январе-феврале текущего года отмечен рост взаимной торговли", - сказал российский лидер. Он добавил, что объем накопленных японских инвестиций в РФ также возрос: в 2015 г. он составлял $1,3 млрд, в 2016 г. - $1,7 млрд.

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Переговоры Путина с премьером Японии
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Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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