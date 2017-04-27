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ФАС возбудила дело в отношении "дочки" Apple за координацию цен на iPhone

Экономика и бизнес
27 апреля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

За нарушение компании грозит штраф от 1 до 5 млн руб., к должностным лицам может быть применен штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении ООО "Эппл Рус" (российская структура корпорации Apple), следует из документа ФАС. Ранее ведомство признало компанию виновной в координации цен на ряд моделей iPhone пятого и шестого поколения.

За нарушение компании грозит штраф от 1 до 5 млн руб. Кроме того, к должностным лицам компании может быть применен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело по ч. 5 ст.11 закона о защите конкуренции в отношении структур американской корпорации Apple (ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.), усмотрев признаки координации ценообразования у ритейлеров на iPhone 6s и 6s Plus.

Изучив цены у 16 ритейлеров, в числе которых "Евросеть", "Эльдорадо", "Связной", re:Store, Ozon.ru, "Ситилинк", Media Markt, "Мобиленд" (бренд "Ноу-хау"), "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), ФАС пришла к выводу, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 года) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Аналогичная ситуация была выявлена и с другими моделями iPhone.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования корпорацией Apple - "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.

В свою очередь американская корпорация заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Ритейлеры также отмечали, что устанавливают цены сами на основании существующей конъюнктуры рынка. Однако позже американская корпорация пошла на сотрудничество с ФАС, признала и устранила нарушение.

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