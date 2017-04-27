Эксперт: Россия в текущем году может поставить на экспорт 350 тыс. т сахара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. /ТАСС/. Общий объем экспортируемого из России сахара в текущем маркетинговом году (до 31 июля 2017 г.) может составить около 350 тыс. тонн. Об этом сообщил ТАСС на II Всероссийском форуме продовольственной безопасности председатель правления Союза Сахаропроизводителей России Андрей Бодин.

"Общий объем экспорта в текущем году может составить порядка 350 тыс. тонн. Основной экспортный поток сухопутным транспортом в настоящий момент направлен в сторону рынков центральной Азии", - сказал Бодин.

Ранее Россия не экспортировала сахар. Сообщалось, что производство сахара в РФ достигло 6,1 млн тонн. Бодин отмечал, что аграрии могут экспортировать около 550 тыс. тонн до конца маркетингового года. По его прогнозу, излишки сахара в России составят 800 тыс. тонн.

Бодин уточнил, что Узбекистан потребляет 600 тыс. тонн в год, Казахстан - 400 тыс. тонн. Но протекционистские меры не дают российским производителям свободного доступа на рынок. По словам Бодина, в настоящий момент ведется активная работа при участии правительства РФ и белорусских коллег по отгрузке сахара в Казахстан, чтобы государство выполнило обязательства, взятые на себя в рамках Евразийского экономического сообщества.

"Все будет зависеть от курса национальной валюты. В этом сезоне курсовая составляющая была привлекательная, и мы могли экспортировать за счет ценовой конъюнктуры. Сейчас на мировом рынке произошли изменения, в целом сахар подешевел. И в этой ситуации есть вопрос - позволит ли эффективность производства нам экспортировать без убытка", - добавил Бодин.

Новые каналы экспорта

Отдельно Бодин рассказал о необходимости расширения рынка экспорта. Для выполнения этой задачи в мае текущего года судно, загруженное сахаром, впервые отправится из Новороссийского порта.

"Сегодня существует спрос на российский сахар в странах бассейна Черного моря, но экспортная инфраструктура здесь, к сожалению, отсутствует. С целью отработки технологии отгрузки первое судно с 6 тыс. тонн сахара в начале мая выйдет на рынок из Новороссийского порта - это первая подобная экспортная отгрузка", - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что в дальнейшем вопросы экспорта по этому каналу будут определяться стоимостью портовых затрат и затрат на доставку. Однако в какую именно страну будет доставлен сахар, не уточнил.

"На сегодняшний день эти затраты в два раза выше, чем у коллег в Европе и на Украине. При этом если урожай этого года будет на уровне прошлого, мы продолжим экспорт сахара на те рынки, которые сегодня уже логистически отработаны", - добавил Бодин.

Союз сахаропроизводителей России - некоммерческая организация, созданная в 1996 г., в настоящее время в его составе 84 участника. Союз занимается представлением и защитой общих имущественных интересов членов союза в органах государственной власти и управления, российских и международных организациях, содействием развитию свеклосахарного комплекса Российской Федерации, эффективному функционированию отечественного рынка сахара.

II Всероссийский форум продовольственной безопасности проходит в Ростове-на-Дону 27 и 28 апреля. В нем принимают участие делегации из более чем 30 регионов России от Калининградской области и Крыма до Оренбурга и Республики Саха (Якутия).