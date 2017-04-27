Путин: Япония будет обеспечена дополнительными энергоресурсами

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Реализация запланированных совместных проектов в энергетике позволит обеспечить Японию дополнительными энергоресурсами, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Реализация этих перспективных проектов поможет обеспечить японских потребителей дополнительными энергоресурсами по кратчайшим маршрутам и по доступным ценам", - сказал президент РФ.
Путин напомнил, что Россия является надежным поставщиком углеводородов в Японию и обеспечивает порядка 8% потребностей внутреннего рынка этой страны в сжиженном природном газе. В свою очередь японский бизнес участвует в разработке нефтегазовых месторождений "Сахалин-1", "Сахалин-2", в строительстве завода СПГ на полуострове Ямал.
Российский лидер сообщил, что обсуждал с японским премьером вопрос совместного возведения газопровода "Сахалин - Хоккайдо", создание морского энергомоста для поставок электричества из России в Японию, кооперацию в области возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.