Эксперты: рыбная отрасль России требует особого внимания власти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апреля. /ТАСС/. Рыбная отрасль России требует более пристального внимания власти и контролирующих органов, чем другая пищевая промышленность.

Так, в стране до сих пор нет системы определения качества рыбы, большая часть рыболовецких судов устарела, холодильники и оборудование для хранения и транспортировки продукции не соответствуют стандартам. Эти проблемы обсудили эксперты на II Всероссийском форуме продовольственной безопасности в рамках панельной сессии "Национальная система управления качеством пищевой продукции: состояние и перспективы".

Взгляд Роскачества

На сегодняшний день в России, где сильно развит рыбный промысел, и есть богатые ресурсы, нет системы определения качества рыбы. Об этом сообщила заместитель руководителя Российской системы качества Елена Саратцева.

"Надо отметить, что на сегодняшний день в РФ - стране, богатой своими рыбными ресурсами, - не внедрена и не разработана методика идентификации рыбной продукции. Сегодняшние методики, которые существуют, позволяют только сказать - соответствует ли рыба заявленному сорту или нет", - пояснила она.

Саратцева отметила, что по итогам проверок, которые проводились на российских рынках, более 60% мороженой трески оказалось поддельной. "То есть это не треска, а более дешевый минтай - это фактически обман потребителя", - сказала она.

"В целом же рынок продукции, по результатам наших исследований, мы можем разделить на три сектора. Первый сектор - это продукция, не соответствующая обязательным требованиям, а также той информации, которую продавцы добровольно наносят на упаковку. 40% продукции, которая находится на рынке, действительно, безопасна и соответствует всем требованиям. И порядка 30% продукции не просто соответствует лучшим требованиям России, но и соответствует мировым аналогам", - рассказала заместитель руководителя Роскачества.

Устаревшие суда и стандарты хранения

Член комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, в свою очередь, отметила, что чаще всего рыболовецкие суда в России крайне изношены.

Она напомнила об изменениях в закон "О рыболовстве" и о скором вступлении в силу системы распределения так называемых "квот под киль". "С 2018 года все квоты будут носить инвестиционный характер. 20% этих квот будет выделяться тем, кто будет строить на верфях РФ малотоннажные и многотоннажные суда, и небольшая часть будет выделена для тех инвесторов, которые будут строить перерабатывающие заводы", - пояснила Талабаева.

Кроме того, она отметила, что советский стандарт хранения и переработки рыбы при температуре 18 градусов ниже нуля используется в производстве рыбной продукции и сегодня, хотя, как отмечают специалисты, необходима температура 25 градусов ниже нуля.

"В Приморском крае холодильников с температурой минус 25 и ниже практически нет. Конечно, их нужно строить, и не за государственные деньги. Потому что сегодня у государства нет такой возможности", - сказала Талабаева, отметив, что необходимо привлекать в отрасль частных инвесторов, и при этом государство должно давать им гарантии долгосрочной работы.

II Всероссийский форум продовольственной безопасности проходит в Ростове-на-Дону 27 и 28 апреля.

В нем принимают участие делегации из более чем 30 регионов России от Калининградской области и Крыма до Оренбурга и Республики Саха (Якутия).