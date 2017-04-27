PGNiG не запрашивала в ЕК начала нового разбирательства в отношении "Газпрома"

ВАРШАВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская энергетическая компания PGNiG не направляла в Еврокомиссию запроса о начале отдельного или второго антимонопольного разбирательства в отношении "Газпрома" и его дочерней организации "Газпром экспорт". Такое заявление с разъяснениями компании было распространено в четверг ее пресс-службой.

"Сообщаем, что, несмотря на недавние новости, PGNiG не направляла в Еврокомиссию никакого запроса о начале отдельного или второго антимонопольного разбирательства в отношении "Газпрома", - информировала пресс-служба.

Как подчеркнули в компании, 9 марта 2017 года PGNiG подала в Еврокомиссию просьбу о присоединении польской жалобы к антимонопольному делу, возбужденному в 2012 году, "с тем, чтобы предоставить ЕК информацию о злоупотреблениях "Газпрома", которые могут быть полезны в работе ЕК". Еврокомиссия пока не заняла позицию по этому запросу. "PGNiG рассматривает дальнейшие шаги в этом деле", - подчеркивается в заявлении.

О жалобе PGNiG сообщил ранее "Газпром" в своем годовом финансовом отчете. В этом документе говорится, что, по мнению польской компании, "Газпром" нарушает антимонопольное право ЕС путем несправедливой ценовой политики в отношении PGNiG, воспрепятствования трансграничной торговле газом, "контрактного связывания".

Сообщалось также, что Еврокомиссия зарегистрировала дело на основании этой жалобы. "Газпром" поясняет, что возбуждение дела не является началом формальной стадии расследования и не означает признания "Газпрома" виновным в нарушении антимонопольного права ЕС. "На данный момент невозможно оценить потенциальное негативное воздействие проводимого расследования на деятельность "Газпрома" в Европе и на финансовое положение "Газпрома" в целом", - отмечается в отчете.

PGNiG - государственная нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей природного газа и нефти, а также хранением и продажей. Ранее представитель правительства Польши по энергетическим вопросам Петр Наимский заявлял, что Польша не намерена в будущем продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставки газа, который истекает в 2022 году. Предполагается, что после этой даты российский газ сможет только дополнять объемы других экспортеров в том случае, если закупать топливо в РФ будет выгодно с точки зрения цены и других условий, отмечал он.