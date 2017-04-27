Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

PGNiG не запрашивала в ЕК начала нового разбирательства в отношении "Газпрома"

Экономика и бизнес
27 апреля, 19:09 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

9 марта 2017 года польская энергетическая компания подала в Еврокомиссию просьбу о присоединении польской жалобы к антимонопольному делу, возбужденному в 2012 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская энергетическая компания PGNiG не направляла в Еврокомиссию запроса о начале отдельного или второго антимонопольного разбирательства в отношении "Газпрома" и его дочерней организации "Газпром экспорт". Такое заявление с разъяснениями компании было распространено в четверг ее пресс-службой.

"Сообщаем, что, несмотря на недавние новости, PGNiG не направляла в Еврокомиссию никакого запроса о начале отдельного или второго антимонопольного разбирательства в отношении "Газпрома", - информировала пресс-служба.

Как подчеркнули в компании, 9 марта 2017 года PGNiG подала в Еврокомиссию просьбу о присоединении польской жалобы к антимонопольному делу, возбужденному в 2012 году, "с тем, чтобы предоставить ЕК информацию о злоупотреблениях "Газпрома", которые могут быть полезны в работе ЕК". Еврокомиссия пока не заняла позицию по этому запросу. "PGNiG рассматривает дальнейшие шаги в этом деле", - подчеркивается в заявлении.

О жалобе PGNiG сообщил ранее "Газпром" в своем годовом финансовом отчете. В этом документе говорится, что, по мнению польской компании, "Газпром" нарушает антимонопольное право ЕС путем несправедливой ценовой политики в отношении PGNiG, воспрепятствования трансграничной торговле газом, "контрактного связывания".

Сообщалось также, что Еврокомиссия зарегистрировала дело на основании этой жалобы. "Газпром" поясняет, что возбуждение дела не является началом формальной стадии расследования и не означает признания "Газпрома" виновным в нарушении антимонопольного права ЕС. "На данный момент невозможно оценить потенциальное негативное воздействие проводимого расследования на деятельность "Газпрома" в Европе и на финансовое положение "Газпрома" в целом", - отмечается в отчете.

PGNiG - государственная нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей природного газа и нефти, а также хранением и продажей. Ранее представитель правительства Польши по энергетическим вопросам Петр Наимский заявлял, что Польша не намерена в будущем продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставки газа, который истекает в 2022 году. Предполагается, что после этой даты российский газ сможет только дополнять объемы других экспортеров в том случае, если закупать топливо в РФ будет выгодно с точки зрения цены и других условий, отмечал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
4
Михаилу Барышникову торжественно вручили паспорт гражданина Латвии
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
Темы дня
Загрузка...
Реклама