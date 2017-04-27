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Росатом продолжит сотрудничество с ЮАР, несмотря на ситуацию вокруг строительства АЭС

Экономика и бизнес
27 апреля, 19:09 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Глава госкорпорации Алексей Лихачев выразил уверенность, что "сотрудничество с ЮАР будет развиваться глубоко"

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Росатом продолжит сотрудничество с ЮАР, несмотря на решение суда республики аннулировать соглашение 2014 года между Министерством энергетики страны и российской госкорпорацией. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Это никак вообще (не повлияет - прим. ТАСС), потому что это соглашение даже в силу не вступило... С ЮАР сотрудничество будет развиваться глубоко", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, повлияет ли решение суда ЮАР на проекты Росатома в республике.

Высокий суд провинции Западный Кейп в ЮАР 26 апреля постановил, что соглашение 2014 года между Министерством энергетики страны и госкорпорацией Росатом, предусматривающим строительство восьми атомных реакторов в ЮАР, является "незаконным и должно быть аннулировано". Основанием для решения суд назвал отсутствие согласия парламента страны на подписание соглашения.

Решение суда появилось за два дня до окончания срока предоставления ответов на запрос на тендерную информацию о строительстве АЭС общей мощностью 9,6 ГВт. В начале этого года Росатом подал документы для участия в строительстве АЭС в ЮАР.

В Росатоме от комментариев по этой теме отказались. Однако источник в госкорпорации сообщил, что решение суда напрямую Росатом не касается, компания продолжит придерживаться прозрачного взаимодействия со всеми странами-партнерами в части юридических вопросов.

Председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм заявил в интервью ТАСС, что не видит значительных последствий этого решения для реализации атомной программы ЮАР по строительству 9,6 ГВт атомных мощностей. Он отметил, считает происходящее попыткой "антиядерного лобби похоронить проект".

Эксперт аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев сообщил ТАСС, что суд также постановил аннулировать и аналогичные соглашения с США и Южной Кореей с тем же обоснованием - предварительно подписанные ранее документы не были обсуждены в парламенте.

По мнению Гусева, в перспективе решение о развитии атомной энергетики в ЮАР будет зависеть от внутриполитической повестки, под которую будут подстраиваться все потенциальные вендоры.

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