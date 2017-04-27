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Россия и Япония завершили переговоры по конвенции об избежании двойного налогообложения

Экономика и бизнес
27 апреля, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля /ТАСС

Документ содержит инструменты противодействия уклонению от налогообложения и возможности для обмена налоговой информацией

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МОСКВА, 27 апреля /ТАСС/. Министерства финансов России и Японии завершили переговоры по тексту новой российско-японской конвенции об избежании двойного налогообложения. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"26 апреля переговоры между министерствами по тексту нового соглашения были завершены. По разным причинам Россия и Япония не приступали к переговорам о новой конвенции в течение последних 15 лет, однако в течение 2016-2017 гг. были проведены и завершены переговоры, результатом которых стала современное соглашение", - отметил источник.

Конвенция предоставляет новые возможности для инвесторов: ставка налога на дивиденды снижена с действующих 15% до 5% при доле участия в капитале свыше 15%, обнулены с действующих уровней в 10% ставки налога на выплачиваемые проценты и роялти.

"Новая российско-японская конвенция предоставит для японских инвесторов в Россию и российских инвесторов в Японию условия не хуже, чем обновленные соглашения об избежании двойного налогообложения с другими государствами АТР - Китай, Гонконг и Сингапур. Вместе с тем, с другой стороны, новая конвенция содержит все одобренные "Группой-20" инструменты противодействия уклонению от налогообложения и возможности для обмена налоговой информацией", - пояснил собеседник агентства.

Действующая советско-японская конвенция была подписана еще в 1986 году и к настоящему времени является единственным из 80 действующих российских соглашений, которое было подписано еще Советским Союзом.

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