Apple до конца года может запустить сервис мобильных платежей

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Apple обсуждает с партнерами возможность создания собственного сервиса, который позволит осуществлять денежные операции с помощью ее мобильных устройств. Об этом сообщил сетевой ресурс Recode, специализирующийся на новейших разработках технологических компаний.

По сведениям источников Recode, представители Apple недавно провели консультации с финансовыми компания. Главной темой была возможность создания сервиса, который, в частности, мог бы составить конкуренцию мобильному приложению Venmo от оператора платежной системы PayPal.

При этом, как отмечает Recode, Apple нацеливается на создание сервиса, позволяющего владельцами смартфонов iPhone переводить средства друг другу. О его запуске, по словам одного из источников, могут объявить уже в этом году. Точная дата еще не определена.

Как отмечается в публикации, Apple в 2015 году также проводила консультации с банками о разработке такого приложения, однако тогда компания так и не представила подобный продукт. Recode подчеркивает, что конкуренция на этом рынке в США высокая, так как существует уже немало сервисов мобильных платежей, вместе с тем, большая их часть является убыточными для компаний-владельцев. В Apple пока не ответили на запрос ТАСС о подтверждении приведенной в публикации информации.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone, производит также ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.