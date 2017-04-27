Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые сделки в рамках Российско-Японского инвестфонда состоятся в III квартале 2017 года

Экономика и бизнес
27 апреля, 19:45 UTC+3

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал основными секторами медицинский и агросектор

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первые сделки в рамках Российско-Японского инвестфонда состоятся уже в III квартале 2017 г. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе приема, организованного РФПИ и Российско-японским деловым советом по случаю визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию.

"Мы ожидаем первые сделки уже в III квартале этого года. Основные сектора это будут и агросектор, и медицинский сектор, и многие другие. И сегодня на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Абэ обсуждались восемь ключевых секторов инвестиций, которые очень важны для России и для Японии", - заявил Дмитриев.

27 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японский банк Japan Bank for International Cooperation (JBIC) согласовали основные условия создания и функционирования Российско-Японского инвестиционного фонда, в рамках которого стороны ведут совместный поиск и реализацию привлекательных инвестпроектов в области торгово- экономического и инвестиционного сотрудничества.

Меморандум о создании Российско-Японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 г. В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили направления, обозначенные в плане развития двусторонних отношений из восьми пунктов. Среди них: здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.

Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 г., осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Группа "Ленинград" 27 апреля выпустит клип "Экстаз" со Светланой Ходченковой
6
Суд обязал Вадима Самойлова выплатить брату 4,3 млн рублей
7
Михаилу Барышникову торжественно вручили паспорт гражданина Латвии
Темы дня
Загрузка...
Реклама