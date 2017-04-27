Первые сделки в рамках Российско-Японского инвестфонда состоятся в III квартале 2017 года

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первые сделки в рамках Российско-Японского инвестфонда состоятся уже в III квартале 2017 г. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе приема, организованного РФПИ и Российско-японским деловым советом по случаю визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию.

"Мы ожидаем первые сделки уже в III квартале этого года. Основные сектора это будут и агросектор, и медицинский сектор, и многие другие. И сегодня на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Абэ обсуждались восемь ключевых секторов инвестиций, которые очень важны для России и для Японии", - заявил Дмитриев.

27 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японский банк Japan Bank for International Cooperation (JBIC) согласовали основные условия создания и функционирования Российско-Японского инвестиционного фонда, в рамках которого стороны ведут совместный поиск и реализацию привлекательных инвестпроектов в области торгово- экономического и инвестиционного сотрудничества.

Меморандум о создании Российско-Японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 г. В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили направления, обозначенные в плане развития двусторонних отношений из восьми пунктов. Среди них: здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.

Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 г., осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.