МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович призвал развивать инфраструктурные проекты в рамках партнерства с Японией.

Об этом он заявил в ходе приема, организованного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-японским деловым советом, по случаю визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию.

"У нас еще значительный неиспользованный потенциал по реализации инфраструктурных проектов. Они самые сложные и самые дорогие, но это проекты, которые позволят в дальнейшем создать условия для осуществления проектов в самых разных сферах, в том числе для малого и среднего бизнеса, который нуждается в достаточной инфраструктуре для реализации своих идей. Давайте работать в этом направлении", - сказал вице-премьер.