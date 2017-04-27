Россия и Япония подпишут в Москве 28 соглашений

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия и Япония подпишут 28 соглашений по итогам визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в ходе приема для японских и российских бизнесменов.
Министр особенно выделил соглашение об изменении режима двустороннего налогообложения, соглашение между российской "Р-Фарм" и японской Mitsui, соглашение о строительстве международного аэропорта в Хабаровске и договоренность о снятии запрета на экспорт в Японию обработанного куриного мяса из России.
"Я хочу и впредь добиваться хороших результатов японско- российского сотрудничества с тем, чтобы реализация наших планов создала благоприятный цикл в развитии наших отношений как в экономике, так и в политической сфере", - заявил Сэко.
После Москвы министр отправится с визитом в Воронеж, где Россия и Япония планируют реализовать совместный проект по модернизации городской инфраструктуры с использованием технологий "умного города". "Завтра я лично приеду в Воронеж, чтобы своими глазами увидеть, как наши страны проводят совместные работы", - сказал Сэко.