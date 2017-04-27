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Макрон пообещал добиваться санкций ЕС против Польши в случае прихода к власти

Экономика и бизнес
27 апреля, 21:28 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Кандидат в президенты Франции считает необходимым, чтобы "были приняты решения относительно несоблюдения законов и ценностей ЕС"

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ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от движения "На марше", бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон пообещал избирателям, что в случае победы на выборах будет добиваться экономических санкций Евросоюза против Польши. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на интернет-сайте французской региональной газеты La Voix Du Nord..

Кандидат отвечал на вопросы относительно предстоящего закрытия в городе Амьен крупного завода американской компании Whirpool, деятельность которого будет перенесена в Польшу, где существует более низкий уровень зарплат и налогов. 26 апреля кандидат посетил это предприятие и беседовал с рабочими.

"В том, что касается данной темы компании Whirpool, обещаю, что в первые три месяца после прихода к власти я добьюсь санкций против Польши. Я со всей ответственностью даю данное обещание", - сказал кандидат. Он отметил, что считает необходимым, чтобы вопрос о Польше был "рассмотрен всесторонне и были приняты решения относительно несоблюдения законов и ценностей Европейского союза".

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"Я не намерен допускать, чтобы и далее Европейский союз существовал в его нынешнем виде", - подчеркнул Макрон, заявив, в частности, о своем намерении добиваться согласования законодательств стран-членов в налоговой и социальной сфере. "В ЕС не должно существовать большой разницы в налоговых и социальных законодательствах, потому что это противоречит принципам Европейского союза", - сказал Макрон, имея в виду те преимущества, которые получает Польша, привлекая промышленников низким уровнем зарплат на своих предприятиях, что позволяет бизнесменам получать больше прибыли от продукции.

Макрон не исключил, что для того, чтобы добиться санкций против Польши, он может прибегнуть к статье 7 Лиссабонского договора о Евросоюзе, позволяющей прекращать действие ряда положений договора в отношении отдельно взятой страны в связи с возникновением неблагоприятной ситуации. "Я всегда защищал Европейский союз в своей предвыборной кампании, но при этом я и всегда заявлял, что добиваюсь создания другой Европы, Европы которая защищает людей", - подчеркнул кандидат.

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