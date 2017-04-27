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Собственные доходы Северной Осетии выросли на 25% по итогам 2016 года

Экономика и бизнес
27 апреля, 23:55 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Увеличение доходов позволило стабилизировать республиканский бюджет, отметил глава региона Вячеслав Битаров

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Собственные доходы Северной Осетии по итогам прошлого года увеличились на 25%, в первую очередь благодаря полной легализации производства спиртного, сообщил глава региона Вячеслав Битаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Были увеличены собственные доходы на 25%. Что позволило стабилизировать республиканский бюджет. Это все благодаря тому, что в первую очередь было полностью легализовано производство алкогольной продукции", - сказал Битаров, которого в четверг вечером Путин принял в Кремле.

"Хорошо", - ответил президент.

Власти Северной Осетии планируют к сентябрю разработать программу социально-экономического развития региона, рассказал Битаров.

Большое внимание, по его словам, уделяется социальной сфере и исполнению майских указов. "И также работаем над тем, чтобы обеспечить земельными участками матерей, у которых три и более ребенка", - добавил глава региона.

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Путин, Владимир Владимирович Битаров, Вячеслав Зелимханович
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