Собственные доходы Северной Осетии выросли на 25% по итогам 2016 года

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Собственные доходы Северной Осетии по итогам прошлого года увеличились на 25%, в первую очередь благодаря полной легализации производства спиртного, сообщил глава региона Вячеслав Битаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Были увеличены собственные доходы на 25%. Что позволило стабилизировать республиканский бюджет. Это все благодаря тому, что в первую очередь было полностью легализовано производство алкогольной продукции", - сказал Битаров, которого в четверг вечером Путин принял в Кремле.

"Хорошо", - ответил президент.

Власти Северной Осетии планируют к сентябрю разработать программу социально-экономического развития региона, рассказал Битаров.

Большое внимание, по его словам, уделяется социальной сфере и исполнению майских указов. "И также работаем над тем, чтобы обеспечить земельными участками матерей, у которых три и более ребенка", - добавил глава региона.