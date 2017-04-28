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В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО

Экономика и бизнес
28 апреля, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Теперь страховщик предложит клиенту список станций техобслуживания, с которыми имеет соглашение, в одной из них автовладелец сможет отремонтировать свою машину в случае ДТП

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Поправки в закон об ОСАГО, устанавливающие приоритет натуральных выплат над денежными, вступают в силу с 28 апреля. Возмещение по договорам ОСАГО, заключенным после 28 апреля, будет осуществляться в виде ремонта автомобиля.

Теперь при продаже полиса ОСАГО или принятии заявления на выплату страховщик предложит клиенту список станций техобслуживания (СТО), с которыми имеет соглашение. В одной из них автовладелец сможет отремонтировать свою машину в случае ДТП.

При этом СТО должны соответствовать ряду требований, в частности, находиться в пределах 50 км от места происшествия или места жительства потерпевшего.

Срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 рабочих дней, а за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет шесть месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы - 12 месяцев.

"Если страховщик в состоянии обеспечить эти условия, то восстановительный ремонт обязателен. Если нет, то выплата производится деньгами", - пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По закону автовладелец имеет право предложить свою станцию, однако ее необходимо согласовать со страховой компанией. "При заключении договора ОСАГО у страховщика может не оказаться договора с подходящей вам станцией, однако этим вопросом стоит поинтересоваться, допустим, через месяц или два. Возможно, компания включит удобную для потребителя станцию в свой реестр. Тогда можно будет внести соответствующие изменения в свой договор ОСАГО", - отметил Юргенс.

Основное преимущество новых правил для автовладельца - при ремонте не придется доплачивать за износ, то есть за разницу в стоимости старых и новых деталей, эти затраты лягут на страховую компанию. При денежной выплате сумма износа, как и раньше, будет вычитаться из выплаты. По оценкам РСА, износ может составлять до 38% от суммы.

Порядок вступления в силу

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев объяснил, как будет действовать норма о приоритете ремонта, если у одного из участников ДТП будет новый полис ОСАГО, а у другого - старый, купленный до 28 апреля.

"Если данное ДТП попадает под прямое возмещение убытков (два участника, нет вреда жизни и здоровью, нет споров по обстоятельствам) и нужно обращаться в свою страховую компанию, то в этом случае принцип работает так - договор должен быть у потерпевшей стороны. Если он заключен после 28 апреля, то потерпевший получает направление на ремонт, в этом случае работает закон для него. Если в ДТП пострадало несколько автомобилей, и в этом случае пострадавший пока что должен обращаться в страховую компанию виновника, то работает принцип, когда обязательность (ремонта) начинается, если у виновника полис ОСАГО оформлен после 28 апреля", - рассказал Уфимцев.

Соответствующее разъяснение Банка России опубликовано на сайте регулятора.

Учитывая постепенное вступление в силу новых правил, на первом этапе, по оценкам Уфимцева, натуральным возмещением смогут воспользоваться около трети автовладельцев. По соглашению со страховщиком выплата по новым правилам возможна и по более ранним полисам, заключенным до 28 апреля, добавил Уфимцев.

Прямое возмещение убытков (ПВУ) сейчас действует для ДТП, где участвуют только два автомобиля, нет пострадавших и разногласий относительно того, кто виновник ДТП. В таких случаях потерпевший должен обращаться за выплатой к своему страховщику ОСАГО, а не к страховщику виновника. При коллективных столкновениях потерпевшие должны обращаться к страховщику виновника.

Новые поправки, помимо введения натурального возмещения, распространяют систему ПВУ и на коллективные столкновения, но эта норма вступит в силу через полгода после официального опубликования закона (то есть в конце сентября 2017 года).

Когда вам заплатят деньгами

Закон устанавливает ряд случаев, когда приоритет ремонта не действует: причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерть потерпевшего, полное уничтожения автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 тыс. рублей) в случае, если потерпевший не согласен доплатить разницу. Кроме того, денежное возмещение может быть выплачено отдельным категориям инвалидов.

"Однако по договоренности со страховой компанией потерпевший может получить и в этих случаях натуральное возмещение", - отметил Юргенс.

Что делать, если ремонт сделали плохо

Срок ремонта в 30 дней является максимальным, подчеркнул Юргенс. По его оценкам, при наличии запчастей работы проводятся в течение 3-7 дней, при крупных авариях - до 15 дней. Однако закон требует осуществлять ремонт с использованием только новых деталей, что может удлинить сроки ремонта из-за необходимости их поставки.

Если потребителя не устроили результаты ремонта, он может обратиться с претензией к страховщику.

Зачем нужны новые правила

Закон о приоритете натурального возмещения над денежным был разработан для борьбы с мошенничеством и недобросовестными автоюристами в ОСАГО, провоцирующими растущую убыточность "автогражданки". По статистике РСА, в первом квартале 2017 года выплаты по ОСАГО составили 96,7% от сборов (47,8 млрд рублей и 49,5 млрд рублей соответственно),

"Предполагалось, что мошенники, которые заинтересованы в наличных деньгах, будут исключены из взаимодействия страховщика и потребителя услуги ОСАГО, так как возмещение должно производиться в натуральной форме", - сказал Юргенс.

Однако при работе над законом в нем появились требования к организации ремонта, которые не дают возможность делать ремонт в 100% случаев и оставляют возможность для хождения в системе ОСАГО наличных денег. "Поэтому риски мошенничества сохраняются", - добавил Юргенс.

По мнению директора департамента страхового рынка ЦБ Игоря Жука, неверно говорить, что реформа ОСАГО направлена только на борьбу с автопосредниками. "Закон направлен на улучшение сервиса для пострадавших. Закон (об ОСАГО) действует 14 лет, каждый год у нас около 2 млн ДТП с последующим воздействием ремонтного характера. Поэтому сейчас мы говорим о расширении возможностей", - резюмировал Жук.

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