"Известия": ФТС улучшит работу мобильных групп по выявлению санкционных продуктов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России изменит порядок работы мобильных групп, выявляющих санкционную продукцию на границе с Белоруссией и Казахстаном, поскольку сейчас эти подразделения недостаточно эффективны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Владимира Булавина.

Сейчас 21 мобильная группа работает на границе с Белоруссией, 14 - с Казахстаном. Ранее сообщалось, что в прошлом году ими было уничтожено 2 тысячи тонн санкционной продукции. По данным ФТС, которые приводят "Известия", за первые три месяца этого года мобильные группы обнаружили 5 тысяч тонн таких товаров, при этом 600 тонн было уничтожено, остальное - не пропущено на территорию России или задержано.

"Профилактического эффекта от деятельности мобильных служб нам добиться не удалось", - констатировал на совещании с начальниками российских таможен Булавин, чьи слова приводит газета.

"Мы решили модернизировать работу таких групп", - сказал Булавин "Известиям".

Оперативные группы должны отправляться на выезд, получив информацию о попытке провоза санкционных товаров, и глава ФТС объяснил, что в ведомстве планируют посмотреть, как работает это звено, и при необходимости его усилить. При этом от самих оперативных групп таможенная служба отказываться не планирует.

Продуктовое эмбарго было введено Россией в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран из-за ситуации на Украине. Тогда под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи. Впоследствии список стран, в отношении которых были введены ограничения, расширился, а само эмбарго продлили до 31 декабря 2017 года. С августа 2015 года Россия приступила к утилизации санкционных продуктов, задержанных на границе или обнаруженных уже на территории страны, заниматься этим было поручено ФТС, Россельхознадзору и Роспотребнадзору.