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Трамп подпишет указ о расширении добычи нефти и газа на шельфе США

Экономика и бизнес
28 апреля, 4:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Новая американская администрация во главе с президентом настроена на экспорт энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа в Восточную Европу, заявил министр внутренних дел США Райан Зинке

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп подпишет указ, направленный на расширение масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе США. Об этом сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов в Белом доме министр внутренних дел США Райан Зинке. В США министерство внутренних дел в основном курирует использование природных ресурсов и не является силовым.

"Президент Трамп подпишет исполнительный указ, предписывающий мне, министру внутренних дел, произвести пересмотр текущего пятилетнего плана разработки внешнего континентального шельфа, ведения (на нем) разведки на предмет наличия нефти и газа", - заявил Зинке. Кроме того, продолжал он, "указ предписывает министру торговли (Уилбуру Россу) воздержаться от расширения площадей морских заповедников и охраняемых территорий и создания новых и произвести пересмотр всех прежних таких решений, вынесенных в последние 10 лет". "Этот указ сцементирует позицию нашей страны как глобального лидера в сфере энергетики и будет содействовать обеспечению энергетической безопасности (США) на благо американского народа - без устранения каких бы то ни было действующих в настоящее время жестких мер по охране природы", - считает Зинке.

Согласно изложенной им информации, в ведении МВД находится 1,7 млрд акров (6,9 млрд кв. км) на внешнем континентальном шельфе, содержащих, предположительно, 90 млрд баррелей неразведанной, но поддающейся добыче нефти и 327 трлн куб. футов (9,3 трлн куб. м) неразведанного, но поддающегося добыче природного газа. На внешнем континентальном шельфе сейчас добывается примерно 18% сырой нефти и 4% из общего объема таких энергоресурсов, производимых в США, добавил глава МВД.

"На сегодняшний день порядка 94% нашего внешнего континентального шельфа не доступно для бурения. По состоянию на 1 марта 2017 года лишь 16 млн акров на внешнем континентальном шельфе арендуются для добычи нефти и газа. А 97% текущих договоров аренды приходятся на Мексиканский залив", - сказал Зинке.

Как он напомнил, "в 2008 году доходы (федерального бюджета США) от сдачи в аренду шельфовых месторождений составляли приблизительно $18 млрд". "Между тем в 2016 году они были равны примерно $2,8 млрд. Конечно, частично, это объясняется падением цен на нефть, но не полностью", - отметил Зинке.

Как подчеркнул министр, новый указ и предыдущие решения Трампа подобного рода нацелены на обеспечение "энергетической независимости" США.

Экспорт энергоресурсов

Новая американская администрация во главе с президентом настроена на экспорт энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа в Восточную Европу, заявил Зинке. 

"Нам нравится экспортировать (энергоресурсы) в другие страны. Часть нашей национальной безопасности - это обеспечение не только собственной энергетической независимости, но и снабжение энергоресурсами своих союзников. Разумеется, Восточной Европы - сжиженным природным газом", - сказал глава МВД.

Тем не менее реализация таких замыслов, как признал Зинке, требует создания определенной инфраструктуры. США на протяжении многих лет импортировали энергоресурсы, напомнил министр. А нынешняя исполнительная ветвь власти в Вашингтоне, по его словам, хочет гарантировать обратное. "Откровенно говоря, мы (США) отстаем с разработкой такой инфраструктуры", - подчеркнул Зинке.

"Но обеспечение союзников доступными и надежными энергоресурсами в большом объеме - это то, что мы можем сделать", - считает американский министр.

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