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Dagong откроет представительство в РФ до конца года

Экономика и бизнес
28 апреля, 5:09 дата обновления: 28 апреля, 5:17 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Глава агентства Гуань Цзяньчжун отметил, что на рынке рейтинговых агентств в РФ произошли изменения в лучшую сторону

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ПЕКИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайское рейтинговое агентство Dagong рассчитывает открыть представительство в России до конца года. Об этом сообщил ТАСС глава агентства Гуань Цзяньчжун.

"Надеемся открыть (представительство) в этом году, мы уже направили представителя в Москву", - сказал он.

Собеседник отметил, что на рынке рейтинговых агентств в РФ "произошли изменения". "И эти изменения - в лучшую сторону. Но пока не до конца сформирована модель проведения оценок и теория присвоения рейтингов. Если этот вопрос решить, то в российской экономике следует ждать существенных улучшений", - считает Гуань Цзяньчжун.

"Мы видим, что Россия активно развивается в этом направлении, и мы готовы оказать содействие, предоставив свои наработки и модели, сделав упор на международных рейтингах", - добавил президент Dagong.

Правительствам России и Китая следует оптимизировать сотрудничество финансовых институтов в рамках сопряжения инициативы "Одного пояса, одного пути" и ЕврАзЭС, считает Цзяньчжун.

"При сопряжении стратегий развития наших стран в сфере торговли все решить сравнительно просто", - считает он. "Но вот в сфере финансов все не так однозначно, и есть над чем работать. Пока трансграничное сотрудничество в сфере финансов между нашими странами развивается не очень успешно", - добавил глава китайского агентства.

"Мне кажется, что тут важно задействовать такие финансовые интернет-платформы, как проект Silk Road It Finance, созданный нашим агентством. Основной целью этого проекта является отбор проектов для финансирования китайскими предприятиями и фондами. Сейчас многие китайские компании и правительственные учреждения ищут способы инвестировать в Россию, но для этого необходима основа - грамотно составленные оценки. В данный момент ощущается нехватка информации и не достаточно каналов для обмена данными", - полагает Гуань Цзяньчжун.

"Оптимизация взаимодействия финансовых институтов поможет не только способствовать сопряжению наших стратегий, но и оздоровит мировую финансовую систему, а также облегчит движение капитала между странами", - резюмировал собеседник.

Агентство Dagong Global Credit Rating учреждено в 1994 году, все его рейтинги признаются правительством Китая.

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