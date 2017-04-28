Президент Мексики и премьер Канады обсудили модернизацию NAFTA

МЕХИКО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и его модернизацию. Об этом говорится в обнародованном в четверг вечером (утро пятницы мск) заявлении пресс-службы главы латиноамериканского государства. В NAFTA входят США, Канада и Мексика.

"Они (Пенья Ньето и Трюдо) сошлись во мнении, что существует возможность добиться выгодного обновления для трех стран-участниц Соглашения путем конструктивного процесса пересмотра его условий, и выразили готовность начать процесс торгового диалога между Канадой, Мексикой и США", - отмечается в документе. Кроме того, стороны договорились поддерживать тесный контакт, чтобы гарантировать, что пересмотр соглашения пойдет на благо обеим странам.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседах с Трюдо и Пеньей Ньето договорился продолжить выполнение NAFTA. В заявлении пресс-службы Белого дома подчеркивалось, что "президент Трамп согласился пока не прекращать действие NAFTA" и условился незамедлительно приступить к переговорам "на благо всех трех стран".

NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Общая площадь стран-участниц составляет 21,8 млн кв. км, численность населения превышает 470 млн человек, совокупный ВВП достигает порядка 20 трлн долларов. Соглашение было подписано 17 декабря 1992 г, а 1 января 1994 года вступило в силу.