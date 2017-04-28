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Трамп заявил, что был готов вывести США из NAFTA

Экономика и бизнес
28 апреля, 5:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

От решения президента США отговорили советники

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп собирался объявить о выходе США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Однако американского лидера буквально в последнюю минуту отговорили от этого шага советники. Об этом Трамп сообщил в четверг в интервью газете Washington Post и информационному агентству Reuters.

Как уточнила Washington Post, упомянутое решение руководитель администрации США намеревался публично огласить в субботу, которая ознаменует первые сто дней пребывания Трампа у власти. "Я был полностью настроен на то, чтобы разорвать (NAFTA). Я предвкушал разрыв (данной договоренности). Я собирался это сделать", - подчеркнул Трамп.

Согласно изложенной газетой информации, "к вечеру среды" президент США отказался от своего первоначального решения. Трамп пояснил, что его заставили изменить позицию беседы с помощниками, а также телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

Соглашение было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Перезаключение НАФТА было одним из предвыборных обещаний Трампа.

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