Россия и Япония достигли договоренности о новом соглашении по налогам

ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министерство финансов Японии объявило о достижении фактической договоренности с Россией о тексте нового соглашения об избежании двойного налогообложения.

"Документ уточняет политику двух стран в этой области, вводит правила, препятствующие уклонению от налогов", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении ведомства.

"Соглашение, как ожидается, будет способствовать инвестициям и экономическим связям между Японией и Россией", - отмечается в сообщении. После завершения необходимых процедур соглашение будет подписано и вынесено на ратификацию парламентами двух стран.

Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что двусторонние переговоры об этом были завершены 26 апреля. Согласованный документ, по этим данным, предоставляет дополнительные возможности для инвесторов: ставка налога на дивиденды снижена с действующих 15% до 5% при доле участия в капитале свыше 15%, обнулены с действующих уровней в 10% ставки налога на выплачиваемые проценты и роялти.

В тексте содержатся также все одобренные Группой 20 инструменты противодействия уклонению от налогообложения и возможности для обмена налоговой информацией, сообщил источник.

Действующая конвенция об избежании двойного налогообложения была подписана еще в 1986 году во время существования Советского Союза.