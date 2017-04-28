Россия и Япония достигли договоренности о новом соглашении по налогам

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ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министерство финансов Японии объявило о достижении фактической договоренности с Россией о тексте нового соглашения об избежании двойного налогообложения.
"Документ уточняет политику двух стран в этой области, вводит правила, препятствующие уклонению от налогов", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении ведомства.
"Соглашение, как ожидается, будет способствовать инвестициям и экономическим связям между Японией и Россией", - отмечается в сообщении. После завершения необходимых процедур соглашение будет подписано и вынесено на ратификацию парламентами двух стран.
Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что двусторонние переговоры об этом были завершены 26 апреля. Согласованный документ, по этим данным, предоставляет дополнительные возможности для инвесторов: ставка налога на дивиденды снижена с действующих 15% до 5% при доле участия в капитале свыше 15%, обнулены с действующих уровней в 10% ставки налога на выплачиваемые проценты и роялти.
В тексте содержатся также все одобренные Группой 20 инструменты противодействия уклонению от налогообложения и возможности для обмена налоговой информацией, сообщил источник.
Действующая конвенция об избежании двойного налогообложения была подписана еще в 1986 году во время существования Советского Союза.