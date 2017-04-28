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Утверждены правила выделения субсидий на перевозку продукции российского машиностроения

Экономика и бизнес
28 апреля, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Решение было принято в целях повышения конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий, покрывающих от 20% до 80% затрат отечественных производителей на транспортировку продукции машиностроения. Текст постановления опубликован на сайте кабмина.

Решение было принято в целях повышения конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках и с учетом высокой доли транспортных затрат в стоимости продукции для конечного покупателя, поясняется в справке к документу.

"Принятое решение позволит обеспечить поддержку российских производителей, расширить ассортимент экспортируемых товаров, повысить доступность транспортных услуг, будет способствовать ускорению развития российской транспортной отрасли за счет увеличения экспортного товаропотока и оптимизации логистических маршрутов", - говорится в справке.

Компенсации из федерального бюджета будут предоставляться организациям, работающим в отраслях автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.

Если организация располагает подтверждением производства продукции в России либо имеет специальный инвестиционный контракт, она может претендовать на компенсацию 80% понесенных затрат. До 31 декабря 2017 года компенсацию такой же доли расходов получат организации, имеющие сертификат о происхождении товара на партию (за исключением продукции сельскохозяйственного машиностроения), а с 1 января 2018-го им будут компенсировать только 60% расходов. При промышленной сборке компенсация составит только 20%.

В справке указывается, что на эти цели в федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено 11,8 млрд рублей.

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