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"Норникель" намерен взыскать более $277 млн с правительства Ботсваны

Экономика и бизнес
28 апреля, 8:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Компания намерена начать судебное разбирательство в связи с нарушением подконтрольными ему компаниями условий сделки о покупке африканских рудников российского предприятия

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Группа "Норильский никель" намерена возбудить в Ботсване судебное разбирательство против правительства этой страны в связи с нарушением подконтрольными ему компаниями условий сделки о покупке африканских рудников российского предприятия. Как сообщается в пресс-релизе "Норникеля", за 50% доли в руднике Nkomati российская компания потребует взыскать $271 млн, еще $6,4 млн компания ожидает за передачу рудника Tati в Ботсване

В сентябре прошлого года для компаний BCL Limited и BCL Investments Proprietary Limited (BCL) наступили обязательства по покупке рудника Nkomati в Южной Африке, однако ни BCL, ни правительство Ботсваны не предприняли попыток для закрытия сделки. В октябре стало известно о начале процедуры добровольной ликвидации компании.

"В исковом заявлении "Норникель" будет ходатайствовать перед судом о наложении обязательства на правительство Ботсваны погасить полную сумму задолженности со стороны BCL в соответствии с договором, заключенным с "Норильским никелем", а также покрыть все судебные издержки", - отмечается в сообщении.

Разбирательство будет проходить в Ботсване. Уведомление о подготовке иска было вручено генпрокурору страны.

В октябре 2014 г. "Норникель" согласился продать BCL свои предприятия в Африке за $337 млн, позднее эта сумма была снижена. Сделка по Nkomati должна была обеспечить долгосрочное будущее для предприятий BCL, гарантируя поставки концентрата на плавильный завод в Ботсване. Правительство участвовало или утверждало все существенно значимые решения в отношении сделки, говорится в сообщении "Норникеля".

В конце 2016 года "Норникель" подал иски в отношении компании BCL в суд Ботсваны и Лондонский международный арбитраж.

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