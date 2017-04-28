ЦБ отозвал лицензию у двух региональных банков

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у владимирского Владпромбанка, сообщает регулятор. Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 г. он занимал 287-е место в банковской системе РФ.

"Высокая вовлеченность ООО "Владпромбанк" в проведение тех или иных сомнительных операций в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на исключение участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО "Владпромбанк" с рынка банковских услуг", - отмечает ЦБ.

ЦБ также отозвал лицензию у Международного строительного банка (МСБ).

"Проблемы у МСБ возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности, - отмечается в пресс-релизе. - При этом в деятельности банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении "схемных" операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска".

Согласно данным отчетности, по величине активов Международный строительный банк на 1 апреля 2017 г. занимал 423-е место в банковской системе РФ. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.