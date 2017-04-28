Mail.Ru Group увеличила чистую прибыль в I квартале на 25,4%, до 3,5 млрд руб.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Mail.Ru Group увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2017 года на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,47 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Совокупная сегментная выручка компании выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,64 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,88 млрд руб.

Компания также подтвердила озвученные ранее предварительные результаты за 2016 год. Совокупная сегментная выручка компании составила 42,75 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - 17,91 млрд руб., совокупная чистая прибыль - 11,62 млрд руб.

В первом квартале выручка от рекламы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 24,3%, составив 4,871 млрд руб. Самый высокий темп роста продемонстрировала выручка от рекламы в ленте новостей в социальных сетях, особенно на мобильных устройствах, отмечает компания.

Игры

Выручка от MMO-игр в первом квартале 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,8% и составила 3,98 млрд руб. При этом доля выручки на международном рынке впервые превысила треть общей выручки от ММО-игр и в марте достигла рекордной величины - более 40%, отмечает компания.

Причинами роста компания называет рост Warface и War Robots, а также запуск Revelation Online на российском и международном рынках.

"На 2017 году мы планируем еще ряд запусков, включая значительно обновленную версию Armored Warfare, а также лицензированные игры и игры собственной разработки для PC, консолей и мобильных устройств. Учитывая это, мы полагаем, что в 2017 году игры продолжат расти высокими темпами", - говорится в сообщении.

В первом квартале 2017 года выручка от IVAS (продажа виртуальных подарков в соцсетях и дополнительных опций в играх) уменьшилась на 1,3%. Компания ожидает, что по итогам 2017 года выручка от IVAS останется приблизительно на уровне 2016 года.

ВКонтакте

В сообщении компании также говорится, что выручка "ВКонтакте" по итогам первого квартала 2017 года составила 2,74 млрд рублей, что на 45,9% выше аналогичного показателя 2016 года.

Компания также подтвердила прогноз по удвоению выручки "ВКонтакте" в течение следующих трех - четырех лет. "В 2017 году мы продолжим фокусироваться на нативной рекламе, в особенности на мобильной рекламе и видеорекламе в ленте новостей. Как мы заявляли ранее, мы ожидаем, что объемы рекламы и цены на нее продолжат расти", - объяснил Mail.ru Group (владеет соцсетью - прим. ТАСС) прогнозы по росту.

В сообщении отмечается, что основную часть выручки "ВКонтакте" по-прежнему обеспечивает реклама. "Хотя в первом квартале наблюдался рост IVAS ВКонтакте, выручка от рекламы росла быстрее, чем общая выручка", - говорится в сообщении.

Также в первом квартале "ВКонтакте" запустил денежные переводы для групп.

Размер активной месячной аудитории в марте 2017 г. достиг 97 млн пользователей и более 80 млн мобильных пользователей в месяц.

Прогноз

Mail.Ru Group прогнозирует рост выручки в 2017 году на 17-21%. "Мы полагаем, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 16-19%, как мы считали ранее, а на 17-21%, и составит от 50 до 51,7 млрд руб.", - говорится в сообщении.

По итогам 2017 года уровень рентабельности по совокупному сегментному показателю EBITDA составит около 40%, прогнозирует компания.