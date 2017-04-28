ЦБ РФ ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Спурт"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России ввел с 28 апреля 2017 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов в татарстанском банке "Спурт" сроком на три месяца. На такие меры регулятор пошел в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, говорится в сообщении регулятора.

Одновременно Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Первоочередной задачей временной администрации станет обследование финансового положения банка.

Как отмечает регулятор, ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным в том числе информационными атаками через социальные сети. На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов.

Однако в дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка. Объем финансирования этого проекта почти в три раза превышал величину его собственных средств (капитала), при этом данный факт маскировался банком путем использования различных схем с участием технических компаний. В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказались иммобилизованы в не приносящие доходы долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвестиционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования, резюмировал ЦБ.

В соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам АКБ "Спурт", в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен АСВ.

Банк "Спурт" создан в декабре 1992 года и изначально был ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. Один из основных акционеров кредитной организации - Европейский банк реконструкции и развития, доля которого в "Спурте" составляет 28,25%.