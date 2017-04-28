Курс доллара на Московской бирже вырос до 57 рублей

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57 рублей. Евро укрепился на 18 копеек, до 62,13 рубля. Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,9% и составил 2029,83 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,3% и составил 1121,58 пункта.