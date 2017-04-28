Рост производства калужского автопрома в 2017 году превысил 12%

КАЛУГА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Производство автомобилей калужского автокластера за первый квартал 2017 года вырос на 12,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью ТАСС губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"По автопрому и в общем по экономике наблюдаем положительные тенденции. В январе-марте 2017 года по сравнению с январем-мартом 2016 года производство самих автотранспортных средств выросло на 12,2%, производство автокомпонентов на 49,3%", - сказал Артамонов.

По его словам, производство грузовиков компании Volvo за три месяца ткущего года выросло более чем втрое, в прошлом году рост отмечался в четыре раза.

"В сложном положении оказался комплекс заводов Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroen. Конечно, им предстоит сделать достаточно много, чтобы получить устойчивые тенденции роста. Сейчас они довольно настойчиво ищут пути активизации своей деятельности, в том числе за счет размещения производств коммерческих автомобилей Peugeot, Citroen", - отметил глава региона .

По словам Артамонова, всегда был популярен коммерческий сектор автомобилей этого автозавода - фургоны и маленькие автобусы. Сейчас в Калуге планируется к сборке еще одна новая модель коммерческого автомобиля, будет производиться новый внедорожник Mitsubishi, добавил он.