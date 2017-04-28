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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов - до 4 процентных пунктов от действующих на текущий момент ставок. Так, минимальная ставка составит 12,9% годовых, а максимальная - 17%, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 1 мая Сбербанк снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Снижение составляет до 4 п.п. от действующих на текущий момент ставок", - отмечается в сообщении.
Столь значительное снижение ставок в банке объясняют восстановлением рынка потребительского кредитования и снижением ключевой ставки Банка России до 9,75%. "Сбербанк в апреле увеличил почти вдвое максимальную сумму кредита по потребительским кредитам, и теперь выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного уровня", - поясняют в пресс-службе.