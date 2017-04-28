Пакет соглашений по итогам встречи Путина и Абэ готовится к подписанию к осени

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российская сторона довольна состоявшимися накануне переговорами между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ. Теперь обе страны должны активно работать для того, чтобы подготовить для подписания лидерами в сентябре на полях Восточного экономического форума намеченных соглашений, заявил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов на переговорах с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.

"Мы очень удовлетворены итогами переговоров на высшем уровне, что нас с вами обязывает поработать так, как мы с вами умеем, можем и должны, чтобы к сентябрю дать возможность нашим лидерам подписать соглашения, которые разработаны на уровне правительств, министерств и ведомств, а также по плану, который мы с вами совместно реализуем - план по восьми направлениям", - сказал Шувалов

Он заверил Сэко, что со свой стороны намерен способствовать разрешению остающихся в работе вопросов между Россией и Японией.

В свою очередь, Сэко отметил, что японская сторона высоко оценивает назначение министра экономического развития России Максима Орешкина спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Японией.

Японский министр добавил, что перед переговорами был подписан документ, актуализирующий план по сотрудничеству двух стран, состоящий из восьми пунктов.