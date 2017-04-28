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Источник: Россия снизила добычу нефти до 10,99 млн барр. к концу апреля

Экономика и бизнес
28 апреля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Согласно данным источника, среднесуточная добыча на 26 апреля составила 1 млн 500 тыс. 600 тонн, что на 1,8% ниже показателей октября

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия снизила среднесуточную добычу нефти в рамках сделки с ОПЕК до 10,99 млн баррелей в сутки (переведено из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для сорта нефти Urals - 7,33 ) к концу апреля, сообщил ТАСС источник, знакомый с официальной статистикой по добыче в России.

Согласно данным источника, в тоннах среднесуточная добыча составила 1 млн 500 тыс. 600 тонн на 26 апреля, что на 1,8% ниже октября (1 млн 527 тыс. 500 тонн), который взят за базовый уровень в соглашении между Россией и ОПЕК. Согласно ему, Россия должна снизить среднесуточную добычу в первой половине года на 2,7% или на 300 тыс. баррелей к октябрю.

В то же время министр энергетики Александр Новак называл цифру добычи в октябре в объеме 11,247 млн баррелей в сутки. По отношению к этому уровню добыче снизилась на 2,2%, что близко к целевому показателю.

Сам министр заявил журналистам, что Россия уже достигла квоты в 300 тыс. баррелей в сутки к концу апреля.

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