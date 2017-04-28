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Володин: развитие городов будет играть все большую роль в экономике страны

Экономика и бизнес
28 апреля, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Спикер Госдумы также подчеркнул, что от того, какой город, зависит в будущем, какой будет у него потенциал

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Развитие городов и городских агломераций будет играть все большую роль в прогрессе и социально-экономическом развитии страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе нижней палаты парламента.

"Нужно понимать самим, и, думаю, что как раз это нас здесь объединяет, что все большую роль в экономическом развитии будут играть города - не только через привлечение инвестиций, развитие научно-технического потенциала, но и в конкуренции в борьбе за человеческий потенциал, потому что от того, какой город, зависит в перспективе, какой будет у города потенциал", - заявил он.

По словам спикера, "люди двигают прогресс, и от того, как город привлечет этих людей, зависит в дальнейшем и прогресс самого города и развитие страны".

"Развитие городов и крупных городских агломераций - один из важнейших механизмов обеспечения ускоренного социально-экономического развития практически всех стран", - подчеркнул Володин.

В этой связи он отметил важность "законодательного обеспечения всех этих процессов". "Когда мы с вами говорим о вопросах городского развития, это прежде всего вопросы качества жизни, удобства, комфорта, экологии, доступности транспортной, образовательной, культурной инфраструктуры, скорости коммуникаций и уровень организации общественных пространств", - указал глава палаты.

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