Россия может начать поставки говядины и мяса птицы в Японию во II полугодии 2017 года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия может начать поставки говядины и птицы в Японию уже во втором полугодии 2017 г. Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.

Компании "Ратимир" и "Мираторг-Запад" уже получили подтверждение.

"Компании "Ратимир" из Владивостока и "Мираторг-Запад" из Калининграда могут и готовы сегодня поставлять говядину, уже согласована в первую очередь поставка птицы. Мы считаем, что поставки начнутся со второго полугодия, это поставки без квоты", - заявил Громыко.

Он отметил, что поставки говядины и птицы в Японию могут расширить взаимные поставки между странами в будущем. "У нас не было поставок в Японию никогда, мы делаем это впервые, японцы тоже, поэтому это подразумевает расширение взаимных поставок", - сказал Громыко. Министерство надеется на расширение японских поставок пивной говядины для ресторанов и другой сельскохозяйственной продукции, добавил чиновник.

"Ориентировочно 21-22 июня состоится заседание российско-японского диалога по сельскому хозяйству, эту группу возглавляют заместители министров", - отметил Громыко.

ООО "Мираторг-Запад" и ООО "Ратимир" в декабре 2016 г. получили разрешение на поставки мяса парнокопытных, прошедшей термическую обработку, в Японию. Как отмечал тогда Россельхознадзор, подписание указанного сертификата подвело итог длительной (с 2013 г.) и сложной процедуры по допуску российской готовой мясной продукции на японский рынок.