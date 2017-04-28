Владимирская область не имела счетов в лишенном лицензии Владпромбанке

ВЛАДИМИР, 28 апреля. /ТАСС/. Владимирская область не имела счетов в Владпромбанке, у которого отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Об этом ТАСС сообщили в секретариате областного департамента финансов, бюджетной и налоговой политики.

"Владимирская область не имела счетов в Владпромбанке", - сказали в секретариате.

Как сообщил источник в администрации региона, около 1,3 тыс. юридических лиц и 1,1 тыс. индивидуальных предпринимателей были клиентами Владпромбанка.

Ранее ТАСС сообщал, что Банк России отозвал с 28 апреля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у владимирского Владпромбанка, который является участником системы страхования вкладов и, согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 г. занимал 287-е место в банковской системе РФ. Причина - высокая вовлеченность в проведение тех или иных сомнительных операций. Выплаты вкладчикам Владпромбанка начнутся не позднее 12 мая.

Владпромбанк основан в ноябре 1990 года как коммерческий банк "Сунгирь". Среди компаний - клиентов - производственные и топливно-энергетические предприятия, страховые, научно-образовательные, торговые, сервисные, строительные и транспортные организации.