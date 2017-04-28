РФ может лишиться статуса лидера по экспорту пшеницы из-за торгового кризиса с Турцией

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия может лишиться статуса мирового лидера по экспорту пшеницы из-за торгового кризиса с Турцией. Об этом сообщил журналистам замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.

"Вы знаете, мы сейчас вернулись к переговорам с Турцией, у нас некоторая заморозка произошла, зависит от этих переговоров. Конечно, мы можем этого звания (лишиться): Турция была вторым по величине покупателем (пшеницы - прим. ред.). И проблема не в том, что мы не продадим туркам, проблема в потере времени для поиска других рынков", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с прогнозом минсельхоза США, согласно которому Россия в этом сельхозгоду (июль 2016 г. - июнь 2017 г.) может лишиться статуса лидера по экспорту пшеницы.

Однако, говорит Громыко, если России не удастся договориться с Турцией, то предназначенный для этой страны объем будет перенаправлен на другие рынки, но для этого понадобится время.

"Что не продадим в декабре, продадим в марте - апреле, настроение хорошее у экспортеров. На цены жалуются, но цены везде в мире штормит, и причем в нижнюю сторону. Цены все равно достойные, поэтому грех жаловаться. Однозначно, мы наверстаем", - отметил замглавы Минсельхоза.

При этом министерство пока не снижает ориентир по экспорту зерна из России в этом сельхозгоду, на уровне прошлого года (33,9 млн т), отметил он.

"Ориентира мы себе не снижали. Задача стоит расти по экспорту. Не поставим пшеницу, будем расти в другом. Мы достаточно успешно провели переговоры с Ираном, надеемся, договоримся, там у нас хорошие перспективы по реализации кукурузы и ячменя. А по пшенице самообеспеченность у Ирана нормальная", - сказал Громыко.

Также, по его словам, вырос потенциал рынка ЕврАзЭс и СНГ.

Торговый кризис

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Теперь пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

По данным экспертов РАНХиГС, Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли, представленным в апрельском "Мониторинге экономической ситуации в России", потери, которые Россия может понести в связи с ограничением поставок сельхозпродукции в Турцию, оцениваются в $1,3-1,5 млрд.

В начале 2016 года на фоне осложнения политических отношений двух стран Россия ввела запрет на ввоз целого ряда сельскохозяйственной продукции из Турции. Часть санкций была отменена еще в прошлом году, а в марте 2017 года снят запрет на поставки цитрусовых, косточковых, гвоздики, лука, цветной капусты и брокколи.