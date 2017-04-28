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Новак: техкомитет по мониторингу нефтедобычи не выносил рекомендаций по продлению сделки

Экономика и бизнес
28 апреля, 12:29 дата обновления: 28 апреля, 12:43 UTC+3

Глава Минэнерго РФ отметил, что на встрече "просто обсуждали сценарии" по дальнейшей судьбе соглашения

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Технический комитет по мониторингу добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран вне ОПЕК, который заседал в Вене 21 апреля на уровне экспертов, не выносил рекомендаций по продлению сделки, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Просто обсуждали сценарии (по дальнейшей судьбе соглашения - прим. ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, подготовил ли техкомитет рекомендации о продлении сделки. Ранее об этом по итогам заседания комитета сообщили ряд СМИ.

Министерский комитет по мониторингу добычи в рамках соглашения ОПЕК сегодня сообщил, что страны ОПЕК, Россия и ряд нефтедобывающих стран, участвующих в выполнении соглашения по сокращению добычи нефти, в марте 2017 года выполнили его условия на 98% от плана - это на 4 процентных пункта выше, чем в феврале этого года, когда соглашение выполнялось лишь на 94%. Следующее заседание министерского комитета состоится 24 мая в Вене, после которого пройдет формальная встреча ОПЕК и стран вне ОПЕК, на которой и будет вынесено решение о продлении действия соглашения.

Страны ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в картель, обязались в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Всего по условиям сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября прошлого года или на 300 тыс. баррелей в сутки.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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