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Страны ОПЕК и вне ОПЕК в марте сократили добычу на 98% от плана

Экономика и бизнес
28 апреля, 12:41 UTC+3

Следующее заседание комитета по мониторингу добычи состоится 24 мая в Вене, после него пройдет встреча стран ОПЕК и вне ОПЕК, на решится вопрос о продлении действия соглашения

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Штаб-квартира ОПЕК в Вене

Штаб-квартира ОПЕК в Вене

© AP Photo/Ronald Zak

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК, Россия и ряд нефтедобывающих стран, участвующих в выполнении соглашения по сокращению добычи нефти, в марте 2017 года выполнили его условия на 98% от плана. Это на 4 процентных пункта выше, чем в феврале этого года, когда соглашение выполнялось лишь на 94%, говорится в сообщении министерского комитета по мониторингу добычи в рамках соглашения ОПЕК.

"Следующее заседание комитета состоится 24 мая в Вене, после которого пройдет формальная встреча ОПЕК и стран вне ОПЕК, на которой и будет вынесено решение о продлении действия соглашения", - отмечается в пресс-релизе.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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