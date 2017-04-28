Страны ОПЕК и вне ОПЕК в марте сократили добычу на 98% от плана

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК, Россия и ряд нефтедобывающих стран, участвующих в выполнении соглашения по сокращению добычи нефти, в марте 2017 года выполнили его условия на 98% от плана. Это на 4 процентных пункта выше, чем в феврале этого года, когда соглашение выполнялось лишь на 94%, говорится в сообщении министерского комитета по мониторингу добычи в рамках соглашения ОПЕК.

"Следующее заседание комитета состоится 24 мая в Вене, после которого пройдет формальная встреча ОПЕК и стран вне ОПЕК, на которой и будет вынесено решение о продлении действия соглашения", - отмечается в пресс-релизе.