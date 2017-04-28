Минфин: механизм ОФЗ для населения не станет способом ухода от уплаты налогов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ полагает, что опасения по поводу использования ОФЗ для населения для уклонения от уплаты налогов не имеют под собой оснований. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"В соответствии с условиями эмиссии и обращения ОФЗ-н банк-агент осуществляет функции налогового агента по данным ценным бумагам. Это означает, что банк рассчитывает и удерживает суммы подлежащих уплате гражданами налогов по ОФЗ-н так же, как и по всем другим ценным бумагам, которые физические лица приобретают через банк как брокера", - говорится в сообщении.

Ранее Минфин опубликовал письмо, в котором сообщил об отсутствии обязанности банков уведомлять налоговые органы об открытии физлицам брокерских счетов.

В пятницу издание "КоммерсантЪ" сообщило о том, что такие условия по ОФЗ для населения дают дополнительное преимущество непрозрачности для налоговых органов.

Что такое ОФЗ-н Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1,4 тыс. отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране. Всего, по информации Минфина, по 700 отделений от каждого из двух банков-агентов будут продавать облигации. В случае Сбербанка - это отделения с зонами обслуживания "Сбербанк-Премьер", у ВТБ - отделения, проводящие инвестиционные сделки для клиентов. Облигации выпускаются сроком на три года, доходность увеличивается в течение всего периода владения облигацией. При этом максимальная доходность будет получена при погашении бумаг через соответствующий период - три года. В первый день продаж россияне купили ОФЗ почти на 700 млн руб.