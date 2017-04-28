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Лоукостер "Победа" в середине октября начнет полеты в Баден-Баден

Экономика и бизнес
28 апреля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Это будет уже третье германское направление полетов компании. Сейчас она осуществляет полеты в Кельн и Мемминген

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", планирует начать полеты в Баден-Баден (Германия) в середине октября, сообщил ТАСС сообщил официальный представитель компании.

"Победа" планирует открыть продажу (билетов) в течение мая, полеты начнутся с 19 октября", - сообщил он.

Это будет уже третье германское направление полетов компании. Сейчас она осуществляет полеты в Кельн и Мемминген. Из Меммингена также осуществляет за дополнительную плату трансфер пассажиров до Мюнхена.

На заседании межведомственной комиссии при Минтрансе РФ было принято предварительное решение дать допуск "Победе" на регулярное обслуживание линии Москва - Баден-Баден, сообщил ТАСС источник, знакомый с решением МВК.

По словам представителя авиакомпании, "Победа" также может запустить автобусный трансфер до близлежащих городов.

"Сейчас ведем переговоры и просчитываем экономическую целесообразность этого шага. Одно из преимуществ города - в его удобной транспортной доступности: всего в 50 км от Баден-Бадена расположен Страсбург, в 80 км - Штутгарт, и даже Базель всего в 150 км", - сообщил он.

Также, по словам представителя авиакомпании, это направление логично встраивается в маршрутную сеть лоукостера, так как в курортном Баден-Бадене есть отели любой ценовой категории, в том числе и для бюджетных пассажиров.

Заявку на выполнение полетов авиакомпания подала еще в начале марта.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - среди них, кроме Германии: Кипр, Италия и Австрия, Армения, Грузия, Азербайджан, Испания. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров (рост на 38,7% по сравнению с 2015 г.). Флот компании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG, до 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.

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