Медиа-коммуникационный союз предлагает изменить техрегламент оценки громкости телерекламы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Существующий механизм оценки уровня громкости рекламы по отношению к громкости основных программ на телевидении нуждается в изменении, т.к. не позволяет точно оценить расхождение. Об этом журналистам сообщил президент Медиа-коммуникационного союза (Союза "МКС") Павел Степанов.
"Мы, проведя консультации с нашими многоуважаемыми участниками, решили подойти еще раз к этому вопросу, отработать технический регламент звука", - сказал он.
В настоящее время профильный комитет союза подготовил свои предложения в этой области. После дополнительного обсуждения эти предложения будут направлены в Минкомсвязи, добавил Степанов.
ФАС измеряет громкость телепрограммы за пять минут до и пять минут после рекламы, после чего сравнивает с уровнем громкости рекламы. Эта методология несовершенна, считают в союзе. "Там, оказывается, возникают проблемы, когда меряешь только вот эту часть. Поэтому мы сейчас и пытаемся понять, потому что вещатель говорит, что не всегда согласен с пониманием, трактовкой ФАС норм закона о едином уровне громкости рекламы и основной программы", - отметил Степанов.
Медиа-коммуникационный союз предлагает измерять громкость всей программы, или хотя бы большей ее части (более пяти минут). При этом позиция союза состоит в том, что уровень громкости рекламы и основной программы должен совпадать.
"Это будут единые требования к уровню громкости при осуществлении вещания", - добавил Степанов.