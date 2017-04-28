Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медиа-коммуникационный союз предлагает изменить техрегламент оценки громкости телерекламы

Экономика и бизнес
28 апреля, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Методика измерения ФАС, согласно которой громкость замеряется за пять минут до, во время и пять минут после рекламы, несовершенна, считают в союзе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Существующий механизм оценки уровня громкости рекламы по отношению к громкости основных программ на телевидении нуждается в изменении, т.к. не позволяет точно оценить расхождение. Об этом журналистам сообщил президент Медиа-коммуникационного союза (Союза "МКС") Павел Степанов.

"Мы, проведя консультации с нашими многоуважаемыми участниками, решили подойти еще раз к этому вопросу, отработать технический регламент звука", - сказал он.

В настоящее время профильный комитет союза подготовил свои предложения в этой области. После дополнительного обсуждения эти предложения будут направлены в Минкомсвязи, добавил Степанов.

ФАС измеряет громкость телепрограммы за пять минут до и пять минут после рекламы, после чего сравнивает с уровнем громкости рекламы. Эта методология несовершенна, считают в союзе. "Там, оказывается, возникают проблемы, когда меряешь только вот эту часть. Поэтому мы сейчас и пытаемся понять, потому что вещатель говорит, что не всегда согласен с пониманием, трактовкой ФАС норм закона о едином уровне громкости рекламы и основной программы", - отметил Степанов.

Медиа-коммуникационный союз предлагает измерять громкость всей программы, или хотя бы большей ее части (более пяти минут). При этом позиция союза состоит в том, что уровень громкости рекламы и основной программы должен совпадать.

"Это будут единые требования к уровню громкости при осуществлении вещания", - добавил Степанов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
3
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
4
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
5
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревоге
6
В СПЧ сообщили, что акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама