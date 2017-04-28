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Глава компании OMV пригласил Путина в Австрию и передал привет от президента страны

Экономика и бизнес
28 апреля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

OMV намерена не только продлить действующий контракт с "Газпромом", но и договориться о закупках дополнительных объемов газа

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле пригласил президента РФ Владимира Путина приехать в Австрию на торжества, посвященные 50-летию сотрудничества его компании с "Газпромом".

На встрече с Путиным в Кремле он отметил, что новый президент Австрии также будет присутствовать на этих мероприятиях.

"Мне было бы очень приятно, если бы вы нашли возможность приехать на эти торжества по случаю "золотой свадьбы", по случаю 50-летия наших отношений в Вену и вместе с федеральным президентом поприветствовать нас", - сказал Зеле.

Он отметил, что недавно избранный новый президент Австрии (Александр Ван дер Беллен) передает Путину большой привет и с нетерпением ждет встречи. "Спустя 50 лет после заключения нашего "брачного союза" тем более удивительно, что наша компания и "Газпром" настолько влюблены по-прежнему в друг друга, что мы хотим еще больше газа покупать у "Газпрома", - пошутил Зеле.

По его словам, OMV намерена не только продлить действующий контракт с "Газпромом", но и договориться о закупках дополнительных объемов газа. "Мы с Алексеем Миллером намерены говорить не только о продлении уже существующих контрактов, но и о закупке дополнительных объемов", - сказал он. Как заявил Зеле, "на протяжении этих 50 лет мы всегда имели дело с честным партнером, и мы намерены интенсифицировать это сотрудничество". 

"Вместе с "Газпромом" мы намерены начать совместную добычу газа в Сибири, и с этой целью мы намерены совместно начать строительство соответствующей инфраструктуры", - сказал также Зеле. Как подчеркнул глава OMV, "для нас было честью получить приглашение "Газпрома" приехать в Россию в качестве инвестора". "Мы всегда с большим удовольствием приезжаем к вам, и я знаю сибирский регион очень хорошо", - добавил Зеле.

"В этой стране живут люди, которые производят на меня очень хорошее впечатление. Насколько холодна Сибирь на протяжении девяти месяцев в году, настолько горячие сердца бьются в груди этих людей. Это характеризует всех жителей вашей страны, и именно поэтому я с удовольствием осуществляю здесь наши инвестиции", - объяснил глава OMV причины своего интереса к России.

Зеле также высказался в поддержку реализации проекта "Северный поток-2". "И я, и Алексей Миллер разделяем убеждение в том, что стоит прилагать усилия для реализации проекта "Северный поток-2", - заявил он. При этом Зеле добавил: "Здесь, кстати, у нас уже есть большой успех, поскольку мы смогли заручиться финансированием для этого проекта".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер также присутствовал на встрече Путина с главой OMV. 

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Миллер, Алексей Борисович Путин, Владимир Владимирович
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