Путин: РФ рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с Австрией в газовой сфере

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия полностью удовлетворена сотрудничеством с Австрией в газовой сфере и рассчитывает на его дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не только удовлетворены нашим сотрудничеством, но и готовы развивать его дальше во благо наших стран, Европы и России, в надежде на то, что мы будем его укреплять", - сказал Путин на встрече с председателем правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнером Зеле.
Как подчеркнул Путин, OMV - "наш давний очень надежный партнер, первые контракты с которым были заключены еще 50 лет назад".
"Сейчас у нас контракт действует до 2028 года. Но Австрия не только значимый потребитель нашего газа, но и крупнейший транзитер - 30 млрд кубометров газа транзитируются через Австрию в основном благодаря вашей компании", - подчеркнул президент.
По словам Путина, "Австрия превратилась в крупнейший мировой хаб, такое понятие, как баумгартен, известно во всем мире".