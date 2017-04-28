"Автотор" заключил соглашение о производстве китайских автомобилей FAW

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступает к выпуску легковых автомобилей китайской корпорации First Automotive Group Works (FAW). План подготовки к запуску производства подписан сегодня в Калининграде, на церемонии представлен автомобиль Besturn X80, изготовленный на "Автоторе" в составе пилотной партии.

"Проектом предусмотрено использование существующих производственных мощностей "Автотора", развитие сварочно- окрасочного комплекса, поэтапная программа повышения уровня локализации производимых автомобилей, программа вывода продукции FAW производства "Автотора" на зарубежные рынки", - пояснили в пресс-службе российского холдинга. Финансировать проект будут "Автотор", китайские инвесторы и отраслевой автомобильный фонд КНР, добавили там.

На калининградском заводе планируют локализовать производство автомобилей класса SUV, класса B и C. На российском предприятии предполагается сваривать и красить кузова машин, а также развивать производство автокомпонентов, с частичным использованием существующих мощностей завода в Калининграде производительностью 100 тыс. автомобилей в год.

Развитие сварочно-окрасочного комплекса разбито на два этапа, каждый из которых обеспечит возможность производства по полному циклу до 50 тыс. автомобилей в год. Начало работ по его созданию намечено на 2018 год с началом выпуска машин в режиме сварки и окраски в 2020 году. На первом этапе будут использоваться мощности, освободившиеся в Калининграде в 2015 году после ухода с российского рынка американской корпорации General Motors, в результате число рабочих на заводе будет восстановлено до 3 тыс. человек (сейчас порядка 2 тыс. человек).

FAW - старейшая китайская автомобилестроительная компания, основаная в 1953 году. Корпорация занимает лидирующие позиции в китайском автопроме, с объемом выпуска более 3 млн автомобилей в год, владеет 28 дочерними компаниями со стопроцентным контролем акций и 18 с пакетом акций более 50%.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Производство ведется с 1997 года. Холдинг выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,6 млн автомобилей. В 2013 году холдинг приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.