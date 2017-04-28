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Годовая инфляция в РФ на 24 апреля составила 4,2-4,3%

Экономика и бизнес
28 апреля, 14:06 UTC+3 МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В марте замедление роста цен продолжилось по всем основным группам товаров и услуг

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Инфляция в РФ на 24 апреля в годовом исчислении составила 4,2-4,3%. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.

"Годовая инфляция приблизилась к целевому уровню. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4,2-4,3%", - отмечает регулятор.

Отмечается, что в марте продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг.

Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страновой премии за риск.

"Показатели месячной инфляции с исключением сезонности в феврале и марте сохранялись на низком уровне. В эти месяцы сложилась нехарактерно низкая для данного времени года продовольственная инфляция, чему способствовал высокий объем предложения, в том числе сформировавшийся в результате хорошего урожая 2015-2016 годов", - отмечается в пресс-релизе.

Но, по прогнозу ЦБ, этот эффект, вероятно, будет исчерпан во II квартале.

"При этом инфляция остается на траектории снижения к целевому уровню 4% до конца 2017 года", - отмечает Банк России.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 9,25% годовых.

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