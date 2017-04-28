Спецдоклад ООН: потери Запада от санкций превысили потери РФ в два раза

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Потери западных стран в результате санкций, по приблизительным оценкам, составили $100 млрд за три года, что в два раза превышает потери России. Такое заявление сделал специальный докладчик ООН по правам человека, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, Идрис Джазаири.
"Стоимость санкций с точки зрения потерь дохода стран, которые являлись инициаторами санкций, составляет примерно $3,2 млрд в месяц, - сказал он. - Если умножить это на данные трех лет, то показатель составит $100 млрд".
"Общая сумма потерь России оценивается примерно в $52-55 млрд, что представляет собой 1% от ее ВВП", - добавил эксперт.
Он подчеркнул, что "меры по адаптации российской экономики к кризисной ситуации оказались эффективными". "Они позволили обеспечить свободный курс рубля, к середине 2016 года сократить показатель инфляции, а также скорректировать экономику в сторону диверсификации", - сказал Джазаири.