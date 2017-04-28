Законопроект о страховании вкладов МСП поступит в Госдуму после майских праздников

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков намерен сразу после майских праздников внести в нижнюю палату парламента законопроект о страховании вкладов малого и среднего предпринимательства (МСП) в банках с базовой лицензией. Об этом депутат рассказал ТАСС.
"Я думаю, что после праздников сразу и внесем, в мае точно внесем", - сказал Аксаков.
Он считает, законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии. "Если мы внесем его 11 мая и сразу после праздников отработаем, то к середине июня будет первое чтение, а в середине июля - второе и третье", - отметил депутат.
Ранее Аксаков направил законопроект на согласование в Минфин и Банк России. Они пока не дали официальных ответов, уточнил депутат.
Действующая в России система страхования вкладов обеспечивает возмещение вкладчикам-физлицам и индивидуальным предпринимателям до 1,4 млн рублей в случае лишения банка лицензии.
Поручение проанализировать целесообразность страхования вкладов малых и средних предприятий дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума "Сочи-2017". Предложения должны быть подготовлены до 1 июня.