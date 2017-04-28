Глава Россельхознадзора предложил вернуть советские стандарты качества продуктов

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил вернуться к советским стандартам качества продуктов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Нужно сегодня возвращаться к тем стандартам, которые были раньше. Почему мы говорим, что стандарты Советского Союза были плохие? Они не были плохими, они были правильными, потому что тогда мы имели гарантированное качество", - сказал глава ведомства.
Данкверт отметил, что это качается не только состава, но и стандартизации размеров тех или иных продуктов.
При этом он указал на то, что сейчас контролировать рынок - довольно сложная задача, поскольку проверки конкретных точек проводятся раз в несколько лет или после получения жалобы, а декларацию соответствия пишет сам предприниматель.
"Нам надо понять, что мы прошли большой путь трансформации от времен, когда надо было просто наполнить прилавки в магазине. Теперь главная задача - качество и безопасность", - подчеркнул Данкверт.