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Глава Россельхознадзора предложил вернуть советские стандарты качества продуктов

Экономика и бизнес
28 апреля, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Сергей Данкверт отметил, что это качается не только состава, но и стандартизации размеров тех или иных продуктов

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Сергей Данкверт

Сергей Данкверт

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил вернуться к советским стандартам качества продуктов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Нужно сегодня возвращаться к тем стандартам, которые были раньше. Почему мы говорим, что стандарты Советского Союза были плохие? Они не были плохими, они были правильными, потому что тогда мы имели гарантированное качество", - сказал глава ведомства.

Данкверт отметил, что это качается не только состава, но и стандартизации размеров тех или иных продуктов.

При этом он указал на то, что сейчас контролировать рынок - довольно сложная задача, поскольку проверки конкретных точек проводятся раз в несколько лет или после получения жалобы, а декларацию соответствия пишет сам предприниматель.

"Нам надо понять, что мы прошли большой путь трансформации от времен, когда надо было просто наполнить прилавки в магазине. Теперь главная задача - качество и безопасность", - подчеркнул Данкверт.

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Персоны
Данкверт, Сергей Алексеевич
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