Глава Россельхознадзора предложил вернуть советские стандарты качества продуктов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил вернуться к советским стандартам качества продуктов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Нужно сегодня возвращаться к тем стандартам, которые были раньше. Почему мы говорим, что стандарты Советского Союза были плохие? Они не были плохими, они были правильными, потому что тогда мы имели гарантированное качество", - сказал глава ведомства.

Данкверт отметил, что это качается не только состава, но и стандартизации размеров тех или иных продуктов.

При этом он указал на то, что сейчас контролировать рынок - довольно сложная задача, поскольку проверки конкретных точек проводятся раз в несколько лет или после получения жалобы, а декларацию соответствия пишет сам предприниматель.

"Нам надо понять, что мы прошли большой путь трансформации от времен, когда надо было просто наполнить прилавки в магазине. Теперь главная задача - качество и безопасность", - подчеркнул Данкверт.